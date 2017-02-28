В Керчи продемонстрировали останки легендарного «Виллиса»

У керчан и гостей города появилась возможность посмотреть на армейский автомобиль, который пролежал на дне Керченского пролива несколько десятков лет. Выставка открылась на территории крепости «Керчь».

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В далёком 1943 году автомобиль «Виллис», который получили советские войска по ленд-лизу, оказался в эпицентре военных событий. Для освобождения керченского полуострова от немецко-фашистской оккупации в Керчи высадили десант. Людей и технику перебрасывали через пролив во время шторма, под шквальным огнём противника. Быстрый и выносливый «Виллис» переправляли на керченский берег в помощь артиллерии, для перевозки орудий. Однако, деревянный понтон не выдержал – автомобиль ушёл на дно.

О месте нахождения автомобиля знали, но длительный период не рисковали его поднимать, поскольку в нем было много боеприпасов. Однако энтузиастов не остановила опасность.

В итоге, останки «Виллиса» были подняты со дна пролива. Теперь фрагменты машины (ходовая часть, колеса и части двигателя) – экспонаты новой выставки, которая открылась в крепости «Керчь». Она посвящена десантам, освобождавшим Керченский полуостров.

Следует отметить, что такие находки со дна пролива в крепости показывают впервые.

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