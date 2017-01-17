На, не так давно отремонтированном, участке дороги, вблизи остановки «Дворец пионеров», после осадков образуется лужа огромных размеров. Вода вытекла за рамки дороги, затопила часть тротуара и продолжилась в виде болота в парковой зоне.

Ранее редакция KerchINFO.com уже сообщала о проблеме образования лужи на новой дороге. В течении месяца затопленная проезжая часть мешала водителям свободно передвигаться по дороге. На прошлой неделе рабочие МУП «Жилсервискерчь» принялись за устранение проблемы, объяснив, что всему виной ливневая система.

«На данный момент забита ливневая система и воде некуда уходить», — рассказал журналистам KerchINFO.com сотрудник управляющей организации.

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Однако, не прошло и нескольких дней, как лужа снова образовалась на привычном для нее месте. Возможно, коммунальщикам следует более детально изучить проблему ливневой системы на данном участке, раз она так легко засоряется?

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