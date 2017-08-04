В Керчи продолжается ремонт центральных улиц

В Керчи в самом разгаре ремонт дорожного покрытия центральных улиц. На одной из проезжих частей уже положили новый асфальт.

В рамках ремонта дорог в Керчи улучшат покрытие на ул. Ерёменко, Карла Маркса и Шлагбаумской площади.

Работы продолжаются в ночное время суток (с 19:00 до 7:00), поскольку в этот период времени минимальный машинопоток и ремонт не создает ограничения движения транспортных средств.

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Напомним, подрядчиком дорожного ремонта выступает ООО «Крым Магистраль Строй». Днная фирма часто производит ремонт дорожного покрытия в Керчи. Например, на ее счету дорога на Керченскую паромную переправу и кольцо в районе Автовокзала.

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