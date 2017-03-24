В Керчи продолжается ремонт дороги

В нашем городе продолжается укладка нового дорожного полотна. В данный момент производится укладка асфальта в районе остановки Казакова (р-н завода Войкова). За ночь заасфальтирован участок по стороне движения в сторону паромной переправы.

Ремонтные работы продолжатся на выходных: в субботу — 25 марта и половину воскресенья 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

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Будет производиться укладка второго слоя асфальта, в связи с этим на выходные дни движение троллейбусов будет ограничено. Электротранспорт будет ходить до Горьковского кольца. Администрация Керчи просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.



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