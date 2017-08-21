В Керчи продолжается «Стройка века»: ФОТО

Над Керченским проливом все выше возвышается грандиозная конструкция транспортного перехода, который соединит полуостров Крым с материковой Россией, – Керченского моста.

О «Стройке века» не говорит только ленивый, а сам процесс строительства Керченского моста является одним из главнейших информационных поводов последних нескольких лет.

В то время как весь мир наблюдает за грандиозной стройкой самого длинного моста в России, а сотни журналистов десятков информационных агентств пишут сенсационные материалы о возведении транспортного перехода, на территории непосредственной стройки не умолкают молотки рабочих.

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Днем и ночью, сменяя друг друга, строители Керченского моста «по кирпичикам» собирают конструкцию, которая уже стала легендой. Рабочие шаг за шагом приближаются к финальному результату, которого, затаив дыхание, ожидают миллионы россиян.

Строители, увеличивая масштабы стройки с каждым часом, ограждают все новые и новые территории строительных площадок, приближая момент торжественного финиша.

Несмотря на все трудности и сюрпризы погоды, которые преподносит природа, работа не прекращается ни на минуту.

Не прекращают свою работу и журналисты сайта KerchINFO.сom, беспрестанно наблюдая за возвышением моста через объектив фотокамер и освещая процесс «Стройки века» своим читателям.

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