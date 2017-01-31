Регулярное проведение ярмарок в Керчи полноценно обеспечивает жителей города качественными крымскими продуктами. На ярмарке можно приобрести продукты питания напрямую от товаропроизводителей Крыма по доступным ценам.

Проведение таких мероприятий значительно повышает спрос на продукты питания от крымских производителей, что создаёт здоровую конкуренцию товарам по более дорогим ценам от материковых поставщиков и перекупщиков, работающих на рынках города.

Напомним, что 28 января в Керчи уже прошла одна сельскохозяйственная ярмарка «Выходного дня». В ней приняло участие много местных товаропроизводителей из Ленинского, Джанкойского и Нижнегорского районов. На ярмарке был широкий ассортимент выбора продуктов питания. Там можно было приобрести мясную и рыбную продукции, мёд, куриное и перепелиное яйцо, разные соления и кондитерские изделия.

По мнению Владимира Подлипенцева, ярмарочные мероприятия в Керчи являются надежным подспорьем в обеспечении наших жителей качественной сельскохозяйственной продукцией.

Заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев также оповестил о том, что проведение продуктовых ярмарок благоприятствует более обширному удовлетворению спроса крымчан на товары местных производителей. При этом Министерство промышленной политики РК предлагает фермерам, осуществляющим производство сельхозпродукции и продовольственных товаров, поучаствовать в таких продуктовых ярмарках. Всем желающим товаропроизводителям по всем вопросам участия в ярмарках нужно обратиться в администрацию города.

Читайте: Цены на оптовом рынке в Керчи 25 января

На сегодня уже известен график проведения продуктовых ярмарок на территории Керчи. С 1 по 14 февраля и с 17 по 26 февраля ярмарочные мероприятия будут проводиться по адресу ул. Горького 3и (район с/х рынка ООО «Рынкомторг»). 18 февраля ярмарка пройдёт по ул. Войкова 30. Также ежедневно на протяжении всего февраля продукты крымских товаропроизводителей можно будет приобрести в нестационарных торговых местах по адресам: ул. Орджоникидзе, 47/11, 90, 103/2, 111-115; ул. Индустриальное шоссе, 3; ул. Буденного, 30; ул. Ульяновых,1, 1б, 3; ул. Осипенко; — район Верхний Солнечный.

Напомним, что по всей республике будет проведено пятьсот продуктовых ярмарок.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

