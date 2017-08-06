В Керчи продолжают бороться со «стихийщиками»: новые рейды

Керчь, как впрочем и другие города России, буквально кишит «стихийщиками». Практически в каждом людном месте стоят торговцы фруктов, овощей и других продуктов.
Руководство города крайне негативно относиться к такому виду торговли, в связи с чем в разных районах города регулярно проходят рейды по обнаружению и пресечению незаконной торговли.
Так, в пятницу, 4 августа, сотрудниками управления муниципального контроля совместно с сотрудниками налоговой службы был проведен плановый рейд по борьбе со стихийной торговлей по улице Войкова.
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В результате инспектирования составлено два протокола по фактам выявленных нарушений.
Также совершен выезд в район рынка «Дружба». На двух нарушителей, торговавших в неустановленных местах, были составлены протоколы.
Важно отметить, что в Керчи достаточно упрямые и бесстрашные «стихийщики». поскольку после каждой инспекции они вновь возвращаются на прежние места.
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