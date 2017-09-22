В Керчи продолжают ремонтировать дороги

Керченские дороги являются «ахиллесовой пятой» города. Об их плачевном состоянии не говорит только ленивый. Однако в последнее время городские власти плотно взялись за эту проблемную область.

Так, совсем недавно в городе были отремонтированы дороги по ул. Еременко и ул. Шлагбаумская. На данный момент в городе идет активный ремонт дорожного покрытия по улице Мирошника. Эти работы выполняет подрядчик ООО «Крым Магистраль Строй».

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Сейчас «ямочный ремонт» ведется на перекрестке ул. Сергея Борзенко и ул.Самойленко (неподалеку магазина «Голодная утка»).

Таким образом, медленно, но верно Керчь преображается.

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