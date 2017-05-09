В Керчи продолжаются народные гуляния в честь Дня Победы

В Керчи начались празднично-развлекательные мероприятия, посвященные Дню Победы СССР над фашистской Германией. Городская набережная собрала керчан, пришедших посмотреть на выступления творческих коллективов города.

Праздничная программа, под названием «Слава тебе – победитель-солдат!» будет проходить, если окончательно не испортится погода, с 16:00 до 22:00. Открыл праздничную программу фестиваль песни «Поклонимся Великим тем годам». Перед керчанами выступили хоровые коллективы города.

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Также, с 6 часов вечера перед горожанами и гостями города планируют выступить коллективы городских духовых оркестров, а также должна пройти минута молчания и концертная программа. Однако, ветер усиливается, набегают тучи и находиться в такую погоду около моря, мягко говоря не уютно.

Редакция KerchINFO.com рекомендует нашим читателям одеваться потеплее, и, на всякий случай, захватить с собой зонтик.

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