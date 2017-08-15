В Керчи продолжаются проблемы с водой

Уже на протяжении нескольких дней в Керчи усугубилась ситуация с водоснабжением. Центральные улицы города остаются без воды.

Рекордно высокая температура на улицах Керчи дала о себе знать не только частыми пожарами, но и проблемами в быту. Так, аномальная жара спровоцировала проблемы и с водоснабжением.

Забор воды увеличится до пределов, давление на оборудование, соответственно, тоже. Это стало причиной большого количества аварий на водоводе.

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Например, 13 августа в районе 20:00 произошла авария на напорном коллекторе «Горводоканала». Результат — из строя вышли 5 насосных станций. Без воды осталась большая часть города.

Несмотря на то, что через сутки водоснабжение было восстановлено, уже сегодня, 15 августа, очередная авария произошла на центральном трубопроводе. По причине того, что резервуар набрать не представлялось возможным, абоненты соседних домов остаются без воды. По сообщению аварийной службы, крайний срок возобновления подачи воды — 16 августа.

Также сегодня без воды находятся жители улицы Шоссе Героев Сталинграда (район Верхнего и Нижнего Солнечного).

Также руководство ГУП РК «Вода Крыма» просит рационально расходовать воду, дабы снизить давление на оборудование, что, в свою очередь, сможет уменьшить количество аварий.

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