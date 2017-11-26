Вчера, 25 ноября, в Керчи произошел пожар. Фото происшествия в редакцию КерчьИНФО прислал очевидец.
Пожар в Керчи случился в районе остановки «СРЗ». Причиной тому стало возгорание строительного мусора, находящегося на прилегающей к зданию территории. В указанном здании проводятся ремонтные работы.
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С возгоранием боролись сотрудники керченской пожарной службы. Информации о пострадавших нет.
Фото: Андрей Пантелеев
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