В Керчи произошел пожар

Вчера, 25 ноября, в Керчи произошел пожар. Фото происшествия в редакцию КерчьИНФО прислал очевидец.

Пожар в Керчи случился в районе остановки «СРЗ». Причиной тому стало возгорание строительного мусора, находящегося на прилегающей к зданию территории. В указанном здании проводятся ремонтные работы.

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С возгоранием боролись сотрудники керченской пожарной службы. Информации о пострадавших нет.

Фото: Андрей Пантелеев

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