В Керчи произошло 2 смертельных ДТП за 1 день

Вчера, 7 декабря, в Керчи произошло 2 смертельных ДТП. Жертвами аварий стали 2 женщины.

Первая авария в Керчи произошла в районе остановки «Босфорский» по улице Свердлова. Неподалеку магазина, расположенного в многоквартирном доме №86, женщину насмерть сбил автомобиль. Происшествие случилось в районе 16:00.

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Следующее ДТП случилось на улице Генерала Петрова около 19:00, в районе остановки «Дворец Пионеров». Женщину сбили на пешеходном переходе. На данный момент на месте происшествия дежурит служебная машина ГИБДД.

В последнее время обстановка на дорогах в Керчи довольно напряженная, участились аварии и происшествия на дорогах. Редакция сайта КЕРЧЬ ИНФО призывает водителей и пешеходов быть внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать ПДД.



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