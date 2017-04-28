В Керчи произошло ДТП: ученик попал в аварию

На Шлагбаумской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием учебного автомобиля. Пострадавших в ДТП по предварительным данным нет.

В районе кольца около пожарной части Керчи, автомобиль Митсубиси , двигаясь со стороны улицы Пирогова не пропустил авто автоучкомбината, который двигался со стороны улицы Шлагбаумской.

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В результате, «японец» въехал в левое крыло ВАЗа. Серьезных повреждений у обоих автомобилей не наблюдалось.

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