В Керчи пройдет «Час предпринимательства»

Администрация города Керчи Республики Крым сообщает, что по поручению Главы Республики Крым Аксёнова С.В. и инициативе Министерства экономического развития Республики Крым на полуострове внедрен проект «Час предпринимательства».

С целью оказания консультационной помощи представителям бизнес-сообществ и предпринимателям муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым состоится встреча-совещание «Час предпринимательства» (далее— Совещание) 25 января 2018 года на тему: «Требования законодательства Российской Федерации в период проведения внеплановых и плановых проверок. Соблюдение трудового законодательства Российской Федерации».

В Совещании примут участие представители, в компетенцию которых входит осуществление муниципального контроля (надзора), а также руководители региональных структурных подразделений органов власти, осуществляющих контрольно–надзорную деятельность (Межрайонная ИФНС России № 7 по РК, Отдел ветеринарии в г. Керчь Регионального управления ветеринарного надзора и взаимодействия, Территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК, Отдел надзорной деятельности по г. Керчь УНД и ПР ГУ МЧС России по РК, Территориальное отделение ТО ГКУ «Центр занятости населения» в г. Керчь)

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Место проведения Совещания: г. Керчь, ул. Кирова, 17, 101 кабинет Администрации города Керчь Республики Крым, 1 этаж.

Время проведения: 14 час. 00 мин.

По вопросам организации ежемесячных встреч-совещаний «Час предпринимательства» обращаться в управление экономического развития Администрации города Керчи Республики Крым, по адресу: г. Керчь, ул. Кирова,17, кабинет 321, контактный телефон: 2-20-63, 2-50-62. Перечень актуальных вопросов необходимых для освещения на данных встречах необходимо направлять по эл. почте:torg_kerch@mail.ru.

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