Сообщаем Вам, в мае 2017 года пройдет Открытый чемпионат и первенство Республики Крым по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу среди девушек и юношей, юниоров и юниорок, мужчин и женщин. В г.Керчь в пансионате «Танцевальная Деревня». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Республики Крым, Федерация пауэрлифтинга Республики Крым и Федерация пауэрлифтинга г. Керчи, пансионат «Танцевальная Деревня»
Соревнования проводятся с целью повышение популяризации и содействия массовому развития пауэрлифтинга. В процессе соревнований решаются следующие задачи:
- привлечение молодежи к систематическим занятиям спортом;
- повышение здорового образа жизни среди населения;
- повышение спортивного мастерства и выявление атлетов в возрастных категориях;
- приобретение опыта участия в крупных соревнованиях;
- выявление сильнейших спортсменов с целью формирования сборных команд регионов для участия в чемпионатах России.
Участники соревнований в 2017г. распределяются по возрастным группам:
- Девушки и юноши 1999г.р. и моложе;
- Юниоры и юниорки 1994-1998г.р.
- Мужчины и женщины 1993-1976г.р.
- Ветераны 1977г. р. и старше.