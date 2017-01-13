Сообщаем Вам, в мае 2017 года пройдет Открытый чемпионат и первенство Республики Крым по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу среди девушек и юношей, юниоров и юниорок, мужчин и женщин. В г.Керчь в пансионате «Танцевальная Деревня». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Республики Крым, Федерация пауэрлифтинга Республики Крым и Федерация пауэрлифтинга г. Керчи, пансионат «Танцевальная Деревня»

Соревнования проводятся с целью повышение популяризации и содействия массовому развития пауэрлифтинга. В процессе соревнований решаются следующие задачи:

привлечение молодежи к систематическим занятиям спортом;

повышение здорового образа жизни среди населения;

повышение спортивного мастерства и выявление атлетов в возрастных категориях;

приобретение опыта участия в крупных соревнованиях;

выявление сильнейших спортсменов с целью формирования сборных команд регионов для участия в чемпионатах России.

Участники соревнований в 2017г. распределяются по возрастным группам:

Девушки и юноши 1999г.р. и моложе;

Юниоры и юниорки 1994-1998г.р.

Мужчины и женщины 1993-1976г.р.

Ветераны 1977г. р. и старше.

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