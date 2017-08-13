В Керчи пройдет чемпионат по виндсерфингу и кайтбордингу

В Керчи пройдет чемпионат по виндсерфингу и кайтбордингу. В конкурсе примут участие более 50 спортсменов.

Чемпионат Крыма по виндсерфингу и кайтбордингу пройдет с 21 по 27 августа в городе Керчь. Об этом сообщает пресс-служба Федерации парусного спорта Республики Крым.

На соревнование съедутся спортсмены не только со всей России, но и со стран СНГ. Местом проведения чемпионата станет база отдыха «Пролив», которая располагается неподалеку Аршинцевской косы.

Читайте: В Керчи чествовали выдающихся спортсменов

Участники будут сражаться в скорости прохождения различных морских дистанций на досках под парусами и кайтами.

Как прогнозируют организаторы мероприятия, в этом году в виндсерфинге покажут хорошие результаты участники из Крыма и Севастополя, а в кайтбординге лидировать будут спортсмены из Урала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

