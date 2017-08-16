В Керчи пройдет этап кубка России по шахматам

С 01 по 11 сентября 2017 года в Керчи состоится фестиваль «Боспор 2017». В рамках мероприятия пройдёт один из этапов кубка России по классическим шахматам.

В программе фестиваля этап кубка России по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, а также опен-турнир для всех желающих.

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Соревнования будут проходить в ресторане «На Дворянской» (ул. Театральная, 37).

Все туры стартуют с 10-00, игровые дни 02-10 сентября.

Каждый желающий может насладиться древнейшей игрой планеты в старейшем городе России!

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