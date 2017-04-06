В Керчи пройдет фестиваль бальных танцев

В честь дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в субботу, 8 апреля в ДК «Корабел» пройдет фестиваль бальных танцев «Весна Победы». В мероприятии примут участие крымчане и гости из Краснодарского края.

Всего участие в фестивале планируют принять около 200 пар. Об этом рассказал организатор фестиваля, руководитель танцевального клуба «Радость» Владимир Шаповал.

Кроме того он отмечает, что возраст участников самых младших участников фестиваля – до 5 лет.

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Соревноваться танцоры будут в двух категориях: «массовый спорт» и «спорт высших достижений». Зрителям будет представлено исполнение танго, вальса, фокстрота, самбы, румбы, ча-ча-ча и других.

Открытие фестиваль «Весна Победы» состоится в 9.30 по адресу Орджоникидзе, 88.



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