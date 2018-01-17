В Керчи пройдет интересная фотовыставка

В керченской Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника 9 февраля в 15-00 состоится открытие фотовыставки «Строгановское лицевое золотное шитье».

Выставка является частью проекта Творческого объединения «Образ» (г. Москва) и представляет произведения древнерусского искусства – Строгановское лицевое шитье XVI – XVII вв. из собрания Сольвычегодского историко-художественного музея. Эти драгоценные вещи, запечатленные на фотографиях, были вложены богатыми купцами и солепромышленниками Строгановыми в домовый Благовещенский собор в Сольвычегодске.

Представленные на фотографиях шитые подвесные пелены и покровы создавались для украшения особо почитаемых икон вышивальщицами строгановских светлиц. Непосредственное участие в работе принимали жены и матери купцов Строгановых, руководившие работой мастериц.

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Экспозиция выставки включает фотографии как самых ранних произведений, выполненных в конце XVI в. по заказу Н.Г.Строганова, так и созданных в мастерской жены Д.А.Строганова Анны Ивановны во второй половине XVII вв. Это позволит зрителю проследить развитие искусства лицевого шитья в строгановских мастерских на протяжении столетия, а увеличенные в несколько раз средствами фотографии фрагменты шитья – увидеть в деталях изумительное искусство древнерусских вышивальщиц.

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