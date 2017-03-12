В Керчи пройдет Кубок города по пауэрлифтингу и жиму штанги

В нашем городе 16 апреля пройдет Кубок Керчи по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги. Принять участие в состязании смогу как мужчины, так и женщины.

Федерацией пауэрлифтинга Республики Крыма в городе Керчи организован Кубок города по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин. На помост выйдут померятся, силами атлеты нашего города.

В рамках соревнования пройдет мини-турнир по армлифтингу «ЖЕЛЕЗНЫЙ ХВАТ» — новое направление силового спорта. Нехитрое оборудование и простые правила позволяют даже неподготовленному человеку опробовать свои силы и получить удовольствие от «железной игры»!

В мини-турнире по армлифтингу могут принять участие все желающие — как атлеты, так и зрители.

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Начало в 10:00. Соревнования пройдут по адресу: Архитектурная 8А (ост. Стадион) на базе спортклуба «Кентавр».

Дополнительная информация по телефону +79788865300. Вход свободный.

Справка.

Пауэрлифтинг состоит из трех упражнений: приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги.

Жим лежа, в свою очередь — это отдельное упражнение, под него выделена отдельная дисциплина, и соревнования по жиму штанги проводиться отдельно.



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