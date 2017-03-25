В Керчи пройдет пасхальная ярмарка

На площади Дома культуры «Корабел» состоится ярмарка в честь Пасхи. Все желающие смогут приобрести товары по сниженным ценам и зарядится позитивной энергией.

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Феодосийского и Керченского Платона 17 апреля 2017 г. на площади перед ДК » Корабел» состоится пасхальная благотворительная ярмарка. Часть вырученных средств пойдет на лечение маленького керчанина!

Программа пасхальной ярмарки в Керчи

1) Конкурс детских рисунков

2) Конкурс пасхальных куличей

3) Фотовыставка

4) Концерт

5) Мастер классы

6) Народные игры и забавы

7) Выставка-продажа рукодельниц и умельцев.

Желающие принять участие в конкурсах детских рисунков и пасхальных куличей или выставить свою продукцию обращаться по телефонам: +7978 019 79 27 , храм апостола Андрея Первозванного, организатор +7978 711 54 99, храм Рождества Пресвятой Богородицы.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

