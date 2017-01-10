29 января на базе КДК «Корабел» при поддержке Управления Культуры и Городской Администрации г. Керчи пройдет первый городской фестиваль исполнителей гитарной музыки. Организатором мероприятия выступает МБУК КДК «Корабел».

Награждение будет проводиться в двух номинациях:

1. Рок гитара

2. Классическая гитара

За первое место в конкурсе учрежден главный приз – электрогитара «Yamaha» — для исполнителя в жанре рок, и классическая гитара «Yamaha» для представителя классической школы. Будут вручены и другие специальные призы от партнеров фестиваля. Победителя выбирает квалифицированное жюри.

Для принятия участие в конкурсе необходимо:

1.Зарегистрироваться в качестве участника фестиваля. Заходим в музыкальный магазин «BeatSound» и заполняем анкету.

2. Пройти прослушивание.

3.Иметь при себе необходимый инструмент для воспроизведения композиции (для исполнителей жанра рок обязательна фонограмма минус, классики могут пригласить концертмейстера (фортепиано)).

Финальная часть конкурса и награждение финалистов пройдет 29 января в 16:00 в малом зале КДК «Корабел».

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