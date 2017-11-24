В Керчи пройдет семинар по айкидо

Сегодня в Керчи стартует учебно-тренировочный семинар по айкидо. Его проведет президент Федерации айкидо России Николай ЕГОРОВ.

Под руководством опытного мастера, обладателя VI дана пройдут занятия среди учеников спортивных клубов Крыма. Также на семинар приглашены воспитанники секций Севастополя и Сочи.

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Мероприятие пройдет в здании спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ», в зале самбо и бокса. Здесь уже 12 лет существует секция айкидо. Такой семинар в Керчи проходит не впервые. В этом году , в мае месяце, также с участием президента Федерации айкидо России уже проводили тренировочные занятия для керченских спортсменов. Стоит отметить, что в состав керченских клубов айкидо входят более двухсот человек. На территории Крыма – это одна из самых многочисленных федераций данного вида спорта.

Учебно-тренировочный семинар будет проходить в течении трех дней. Стартует сегодня в 19:00, в субботу и в воскресенье в 10:00.

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