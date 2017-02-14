В Керчи пройдет театрализованная экскурсия по Царскому кургану

20 февраля 2017 года исполняется 180 лет со дня открытия великолепного архитектурного сооружения IV в до н.э. не имеющего аналогов в мире Царского кургана. По мнению посетителей, он является главной достопримечательностью нашего города и завораживает не только возрастом, но и самой историей. Открытый в 1837 году директором Керченского музея древностей А.Б. Ашиком, он сразу же стал посещаем и был одним из первых музейных объектов, сообщает пресс-служба музея.

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В этот день на территории кургана состоится чествование юбиляра. Подготовлена экскурсия с элементами театрализации непосредственными участниками которой станут великие археологи, первооткрыватели керченских древностей Антон Ашик и Домиан Корейша. Каждый из них расскажет присутствующим не только историю археологических открытий, но откроет тайны, которые нам еще предстоит узнать. В свою очередь, нашим великим предшественникам будет интересно узнать о сегодняшнем дне Керченского музея древностей, который они возглавлял в 30-е годы XIX, а также услышать истории о том, как сложились судьбы их потомков, кем они стали и какой внесли вклад в историю России.

Проект задуман и осуществлен автором заведующей научно-просветительским отделом Макаровой Н.А., актерский состав — сотрудники и экскурсоводы заповедника.

Мероприятие состоится 20 февраля в 10:00 в пocелке Аджимушкай.

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