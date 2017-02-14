В Керчи пройдет театрализованная экскурсия по Царскому кургану

В Керчи пройдет театрализованная экскурсия по Царскому кургану
Февраль 14 10:31 2017

20 февраля 2017 года исполняется 180 лет  со дня открытия великолепного  архитектурного сооружения IV в до н.э. не имеющего аналогов в мире Царского  кургана. По мнению посетителей, он является главной достопримечательностью нашего города и завораживает не только возрастом, но и самой историей.  Открытый в 1837 году директором Керченского музея древностей  А.Б. Ашиком, он сразу же стал посещаем и был одним из первых  музейных объектов, сообщает пресс-служба музея.

Подробнее: Царский курган в Керчи

В этот день на территории  кургана состоится  чествование юбиляра. Подготовлена экскурсия с элементами театрализации непосредственными участниками которой станут великие археологи, первооткрыватели керченских древностей Антон Ашик и Домиан Корейша. Каждый из них расскажет присутствующим не только историю археологических открытий, но откроет тайны, которые нам еще предстоит узнать. В свою очередь,  нашим великим предшественникам будет интересно узнать о сегодняшнем дне Керченского музея древностей, который они возглавлял в 30-е годы XIX, а также услышать  истории о том,  как сложились судьбы их потомков, кем они стали и какой внесли вклад в историю России.

Проект задуман и осуществлен автором  заведующей научно-просветительским отделом Макаровой Н.А., актерский состав — сотрудники и экскурсоводы заповедника.

Мероприятие состоится 20 февраля  в 10:00 в пocелке Аджимушкай. 



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