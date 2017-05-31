В Керчи пройдет турнир по боксу среди юношей

Заключительный турнир в этом учебном году соберет боксеров из Керчи, Ленинского района, Джанкоя, Симферополя и Анапы.

Турнир по боксу состоится в районе Войкова на стадионе «Авангард» 2 июня. Начало в 17:00.

Читайте: Керченские боксеры вернулись с победами

К соревнованиям допустили все категории спортсменов – от младших юношей до взрослых боксеров.

Победители будут награждены грамотами, а сами результаты читатели сайта KerchINFO могут узнать сразу после турнира.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

