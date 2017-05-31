В Керчи пройдет турнир по боксу среди юношей

Заключительный турнир в этом учебном году соберет боксеров из Керчи, Ленинского района, Джанкоя, Симферополя и Анапы.
Турнир по боксу состоится в районе Войкова на стадионе «Авангард» 2 июня. Начало в 17:00.
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К соревнованиям допустили все категории спортсменов – от младших юношей до взрослых боксеров.
Победители будут награждены грамотами, а сами результаты читатели сайта KerchINFO могут узнать сразу после турнира.
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