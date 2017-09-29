В Керчи пройдет турнир по греко-римской борьбе

В Керчи состоится двухдневный спортивный турнир. Керчане и гости города смогут поболеть за юных борцов.

7-8 октября во Дворце спорта «Судостроитель» пройдет традиционный Всероссийский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе, посвященный памяти нашего земляка, ветерана спорта П.Г. Клименко.

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В турнире примут участие борцы 2003-2005, 2006-2008 годов рождения из Республики Крым, Республики Мордовия, Луганской народной Республики, Донецкой народной Республики. Городов: Волгодонск, Аксай, Новочеркасск, Краснодар, Коломна, Омск.

Приглашаем всех любителей спорта на этот праздник борьбы. Начало в 10 часов. Торжественное открытие турнира 7 октября в 12 часов.

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