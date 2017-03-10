В Керчи пройдет универсальная ярмарка

Керчане смогут посетить универсальную ярмарку. Торговать будут около недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 10 по 16 марта 2017 года на ул. Ворошилова, 6 (в районе магазина «Сильпо») с 8:00 до 18:00 будет проходить универсальная ярмарка.

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Планируется реализация продовольственной и непродовольственной продукции.

Отметим, что в Керчи регулярно проводятся ярмарки различного характера. Зачастую они проводятся возле оптового рынка в районе Горьковского моста и в возле торгового центра «Таир».



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