В Керчи пройдет Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье»

Керчан приглашают принять участие в историческом квесте «1941. Заполярье». Все желающие смогут проверить свои знания и отлично провести время.

РО ВОД «Волонтеры Победы» в РК, при поддержке ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр» по всему Крыму начинают Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье».

В Керчи 27 февраля соберутся десятки участников из разных уголков региона.

Команды-участницы примут на себя роль боевых спецгрупп, функция которых – обеспечить провал планов гитлеровского командования по захвату северного направления. Действовать спецгруппам предстоит строго согласно приказам из Штаба.

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Важно отметить, что мероприятие создано на основе достоверных исторических фактов, воспоминаний ветеранов и, соответственно, победу может одержать та команда, которая наиболее эрудирована в данной тематике.

Принять участие в масштабном квесте «1941. Заполярье» может каждый, кому исполнилось 14 лет.

Вопросы и детали узнайте, написав на почту Alushta.zapobedu@mail.ru или по следующим контактам:

Координатор направления «Акции и квесты» Заляева Екатерина +7(978)70-76-876.

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