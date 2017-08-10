В Керчи пройдут сразу два Первенства по рок-н-роллу

В один день в Керчи состояться два танцевальных соревнования. Поболеть за юные таланты может каждый.
В субботу, 19 августа, в городе-герое Керчь пройдет ряд соревнований по акробатическому рок-н-роллу.
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Так, в один день лучшие танцовщики региона будут бороться и за титул Первенства Керчи, и за титул Первенства в Республике Крым.
Спортивное мероприятие состоится в спортивном комплексе «Спартак», который расположен в санатории «Москва-Крым».
Каждый желающий может прийти поддержать юные таланты.
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