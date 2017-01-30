В Керчи пройдет конференция, посвящённая актуальным проблемам военной истории. Об этом сообщает пресс-служба ВКИКМЗ.

Министерство культуры РК, «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», университет имени В.И. Вернадского, Керченский морской технологический университет при участи Регионального отделения Российского Военно-исторического общества в РК проведут в Керчи «Военно-исторические чтения» в рамках V Научно-практической конференции.

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«Конференция посвящена актуальным проблемам военной истории, охраны памятников и ведения военно-поисковой и военно-патриотической работы», — сообщают в пресс-службе.

Мероприятие будет проходить с 26 февраля по 1 марта 2017 года. В его рамках пройдут выставка новых изданий ГБУ РК «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника», выставка картин в Керченской крепости и концертная программа.

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