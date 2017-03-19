В Керчи пройдёт большая подводная экспедиция

Региональная общественная организация «Батарея 29 БИС», совместно с клубом подводной деятельности «WRECK.RU» и ГБУРК «Черноморский центр подводных исследований», при поддержке Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» планирует проведение поисковой экспедиции «Большой десант-2017». Экспедиция посвящена 72- летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Поисковые работы во время проведения экспедиции будут проходить как на земле, так и в акватории Керченского пролива с 29.04.2017 по 9.05.2017.

Основной целью мероприятия является обследование и идентификация плавсредств и самолетов в акватории Керченского пролива, погибших при высадке десанта в районе Эльтигена в ноябре-декабре 1943 г. Кроме этого членами экспедиции будут осуществлены поиски останков бойцов и командиров в районах прилегающих к береговой линии.

Лагерь планируется расположить на керченской базе отдыха «Залив» (село Героевское, улица Галины Петровой 65). Проживание в домиках от 300 руб в сутки. Питание — 350 руб в день.

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Морская часть экспедиции состоится при предварительной температуре воды около +14 градусов (на глубине 22 метра +5 градусов). Глубины погружения: 3-25 метров. Видимость : 0,5 -5 метров.

Следует отметить, что одним из объектов, которые планируют поднять на поверхность в рамках экспедиции — является самолёт «Киттихаук». После этого его необходимо будет идентифицировать и реставрировать. В итоге все желающие смогут посмотреть на него на выставке экспозиции музейного комплекса «Батарея 29БИС».

Все, кто хочет присоединиться к экспедиции, может обращаться к руководителю мероприятия Елкину Александру Владимировичу на E-mail: batareya29bis@ya ndex.ru или по телефону +79278919347.



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