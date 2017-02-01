Дорогие друзья приглашаем вас посетить праздник стиля и красоты. 18 феврале в 20:00 в ресторане «Look Bar» состоится ежегодное «Fashion Show». Лучшие коллекции, яркая шоу программа и конечно же гостей ждут призы.

Предстоящее «Fashion show 2017» обещает быть грандиозным, ведь модельной организации «MEGA PHOTO DAY» исполняется 1 год. В честь этой даты основана первая международная модельную школу в Крыму.

18 февраля воспитанники и воспитанницы модельной школы впервые выйдут на подиум. Они будут удивлять гостей не только своим дефиле, но и танцевальными и вокальными номерами.

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Зрителей ждут показы дизайнерской коллекции детских вечерних платьев от Елизаветы Новосельцевой, авторская коллекция аксессуаров от Виктории Ксрау, показ мужских костюмов от магазина стильной одежды «Мистер Х» в сотрудничестве с мастером мужских причёсок Анастасией Кица, показ нижнего белья от магазина «Felicia», показ стильной женской одежды от шоурума «OksAnna», а также показ вечерних платьев от магазина «Kira».

Скрасят программу профессиональные вокалистки и скрипачки.

Мероприятие состоится 18 февраля в 20:00 в ресторане «Look Bar». Количество мест ограничено! Заказ столов по тел +79782120045

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