В Керчи пройдёт футбольный турнир среди силовиков

В Керчи будут возрождать давнюю советскую традицию — футбольный турнир силовиков. Представители силовых структур региона сразятся за первенство на Стадионе им. 50-летия Октября.

В администрации Керчи прошел круглый стол на тему спортивной жизни города. В мероприятии приняли участие представители руководства города, Президент ФК «Океан» (Керчь) Олег КРИШТАЛЬ, генеральный директор ФК «Океан» (Керчь) Евгений АДАМЕНКО и директор cтадиона им. 50-летия Октября Олег ЖМАКА. В ходе общения представители спортивного сектора города предложили воссоздать турниры по футболу среди силовых миистерств и ведомств в преддверии Дня Победы.

Олег КРИШТАЛЬ отметил, что по предварительной договоренности в мероприятии готовы принимать участие не только керченские сотрудники силовых подразделений, но и общекрымские, например свестопольские моряки.

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«Силовики Симферополя могут возглавить это движение и собрать футбольные коллективы. Речь идёт про спортивное общество «Динамо», прокуратуру и другие», — отмечает Президент футбольного клуба.

Также Олег КРИШТАЛЬ акцентировал внимание на том, что Крымский футбольный союз также подтвердил своё участие в данном мероприятии и готов оказать помощь в организации.

Руководство города в лице председателя горсовета Ларисы ЩЕРБУЛЫ и первого заместителя главы администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА поддержали идею и определили ориентировочную дату турнира на 6-7 мая.

Также в ходе общения были рассмотрены различные темы, касающиеся развития как спортивной жизни города в целом, так и футбола в частности.

В результате круглого стола представителям руководства города и спортивного сектора удалось найти общие точки соприкосновения и договориться о продуктивной совместной работе на благо развития спорта в городе.

Сайт КерчьИНФО благодарит пресс-службу горсовета Керчи за предоставленные фото



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