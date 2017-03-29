В Керчи пройдёт «Кубок города» по КВН

Керчан приглашают на «Кубок города» по КВН. За первенство будут бороться пять местных команд.

В Керчи 1 апреля ознаменуются вечером смеха в ДК «Корабел», где состоится «Кубок города» по КВН. В мероприятии принимает участие 5 керченских команд.

Гостей будут веселить и уже известные коллективы, такие как «На абордаж» (КГМТУ) и КГБ (школа No12), а также три новые команды: «По фрейду», первая в городе женская сборная «Bubble gum» и сборная завода «Залив».

«Зрители давно просили собрать именно керченские команды», — отмечает организатор Кубка Владимир Чичиланов.

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Организаторы не отступают от традиции и дают возможность молодым артистам не только выступить на сцене, поделившись своим творчеством со зрителем, но и заработать деньги своим юмором. Главный приз в этот раз составит 20 тысяч рублей.

Жюри представят опытные комедийные артисты города и представители руководства Керчи: Максим Булгаков и Дмитрий Новосёлов(команда КВН «Дети капитана Флинта»), Виталий Резниченко (автор идеи возрождения КВН в Керчи) и депутат местного горсовета Дмитрий Андропуло.

Также отметим, что 22 апреля в рамках проекта «ХАХА Баттл городов» сборная КВН города Керчи презентует свой проект, который обязательно понравится зрителю. Но о нём более подробно организаторы обещают рассказать позже.

Билеты на «Кубок города» по КВН можно приобрести в кассах ДК «Корабел» с 12:00 до 18:00.



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