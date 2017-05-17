В Керчи пройдёт настоящий рок-фестиваль

Летом в Керчи пройдёт рок-фестиваль. Музыкальное мероприятие будет длиться на протяжении двух дней.

24-25 июня 2017 года на Городском пляже Керчи пройдёт рок-фестиваль «Боспорские врата». Фестиваль проводится при поддержке городских властей Керчи, Министерства культуры Республики Крым.

Также одним из организаторов является Восточно- Крымский историко — культурный музей-заповедник.

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Основные цели фестиваля, как завлю организаторы — популяризация русского рока, возрождение былой

исторической и культурной значимости Керчи, как самого древнего города России,а также помощь молодым талантам, поддержка юных керченских музыкантов.

Более того, фестиваль проводится и в поддержку талантливых детей, занимающихся музыкальным искусством.

«Важно дать им возможность творчески расти, обмениваться опытом, впитывать всё лучшее, что может дать юным дарованиям общение с другими молодыми и профессиональными музыкантами», — отмечают организаторы фестиваля.

Вход: Свободный. Фестиваль благотворительный.

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