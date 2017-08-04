В Керчи пройдёт научная конференция по археологии

В Керчи начнет работу конференция «Археология и история Боспора». Участники конференции познакомятся с последними результатами раскопок в республике. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.Учредителями и организаторами конференции «Археология и история Боспора» являются: Министерство культуры Республики Крым, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», ГБОУ ВО РК«Крымский университет культуры, искусства и туризма», ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет».

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В конференции примут участие более 60 человек: ученые-археологи, историки, музейные работники, представители органов власти: Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, министерства культуры Республики Крым, Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым, городских властей Керчи. Участники представят доклады и сообщения, объединенные темой «Новейшие археологические открытия на территории Боспорского царства», которая еще раз сакцентирует внимание на статусе Керчи-Пантикапея как самого древнего города на территории Российской Федерации. Участники ознакомятся с последними документами – Историко-археологической справкой ФГБУК «ГМИИ им. А.С.Пушкина» и заключением Ученого совета Института археологии РАН, подтверждающими этот факт.

Участники и гости конференции обсудят опыт и результаты комплексных археологических работ на объектах сооружения народно-хозяйственной инфраструктуры в Крыму, а также познакомятся с новыми находками Боспорской (Пантикапейской) экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина на Пантикапее.

В реставрационных мастерских ГБУ РК «ВКИКМЗ» будут продемонстрированы фрагменты штукатурки с элементами росписи новооткрытого склепа кургана «Госпитальный-2», которые, благодаря профессионализму керченских реставраторов, в сотрудничестве с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга удалось перенести в Музей каменных древностей – Лапидарий и сохранить для истории.

В программе открытия конференции, помимо пленарных докладов ведущих ученых и археологов Российской Федерации, предусмотрена презентация каталога «Мировое наследие Европейского Боспора», который впервые представляет все многообразие археологических коллекций Восточно-Крымского историко-археологического музея-заповедника, формировавшихся на протяжении XIX – начала XXI столетий, и является одним из самых значительных региональных музейных собраний памятников материальной культуры Боспорского царства. Состоится награждёние ученых и музейных сотрудников памятным знаком «За верность делу».

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