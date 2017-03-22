В Керчи пройдёт неделя детской и юношеской книги

В библиотеке им. Дубинина состоится торжественное открытие недели детской и юношеской книги. Мероприятие состоится в понедельник, 27 марта в 12-00. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Керчи.
В рамках литературной встречи для керчан подготовлена интересная и увлекательная программа.
План мероприятия:
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Отметим, что в этот же день, 27 марта, все желающие также смогут принять участие в Республиканской промоакции детских библиотек Крыма «Растим читателя вместе!».