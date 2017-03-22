В Керчи пройдёт неделя детской и юношеской книги

В библиотеке им. Дубинина состоится торжественное открытие недели детской и юношеской книги. Мероприятие состоится в понедельник, 27 марта в 12-00. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Керчи.

В рамках литературной встречи для керчан подготовлена интересная и увлекательная программа.

План мероприятия:

Слайд – презентация «ЦДБ им. Дубинина — территория информации и досуга».

Блиц – опрос «Твоя первая книжка и любимый автор».

Литературная композиция «Пусть всегда будет книга!»

Поэтесса Вера Федоровна Коваль в гостях у юных читателей.

Встреча с юнкорами школьной странички газеты «Керченский рабочий»

Громкое чтение «Любимые страницы любимых книг».

Викторина «Книжки – именинницы».

Книжная выставка – рекомендация «Чтение – это только начало…»

Выставка – рейтинг самых читаемых книг «Книжная весна».

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Отметим, что в этот же день, 27 марта, все желающие также смогут принять участие в Республиканской промоакции детских библиотек Крыма «Растим читателя вместе!».



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