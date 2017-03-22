В Керчи пройдёт неделя детской и юношеской книги

В Керчи пройдёт неделя детской и юношеской книги
Март 22 12:36 2017

В библиотеке им. Дубинина состоится торжественное открытие недели детской и юношеской книги.  Мероприятие состоится в понедельник, 27 марта в 12-00. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Керчи.

В рамках литературной встречи для керчан подготовлена интересная и увлекательная программа. 

План мероприятия:

  •  Слайд – презентация «ЦДБ им. Дубинина — территория информации и досуга».
  •  Блиц – опрос «Твоя первая книжка и любимый автор».
  • Литературная композиция «Пусть всегда будет книга!»
  •  Поэтесса Вера Федоровна Коваль в гостях у юных читателей.
  •  Встреча с юнкорами школьной странички газеты «Керченский рабочий»
  •  Громкое чтение «Любимые страницы любимых книг».
  •  Викторина «Книжки – именинницы».
  •  Книжная выставка – рекомендация «Чтение – это только начало…»
  •  Выставка – рейтинг самых читаемых книг «Книжная весна».

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Отметим, что в этот же день, 27 марта, все желающие также смогут принять участие в Республиканской промоакции детских библиотек Крыма «Растим читателя вместе!».


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