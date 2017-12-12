В Керчи пройдёт первый турнир на новом футбольном поле

В Керчи 15 декабря состоится первый футбольный турнир на новом футбольном поле главного стадиона города. Строительство запасного поля на завершающем этапе.

Уже на этой неделе состоится торжественное открытие нового футбольного поля. Сейчас уже установлены трибуны, само покрытие ждёт только нанесения разметки.

Директор ДЮСШ Сергей ШЕРАБОКОВ рассказал журналистам КерчьИНФО какие работы ещё предстоит выполнить в короткий срок:

«Практически все готово. Осталось сделать разметку на поле, залить бетонное основание под мачты освещения и табло, а также, натянуть сетку. И потом уже закончить работы по благоустройству – убрать строительной мусор».

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Также, Сергей Алексеевич отметил, что рабочие переходят в режим круглосуточной работы. Нужно успеть уложить плитку на дорожках к площадке.

Известно, что уже в день торжественного открытия футбольного поля состоится первый турнир между командами из Керчи, Темрюка и Краснодара ( 2005-2006 г.р). Соревнования будут проходить 2 дня. 16 декабря состоится церемония награждения победителей .

«Награды спортсмены получат от ООО ГК «Атлантис». Сергей Алексеевич предложил нам принять участие в организации первого турнира на этом поле и мы с радостью согласились», – рассказал представитель организации Александр . Именно он контролирует весь процесс строительства.



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