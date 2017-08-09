В Керчи пройдёт праздничный турнир по шахматам

Керчан приглашают на блиц-турнир по шахматам. Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника.
В субботу 12 августа в 12-00, состоится блиц-турнир, посвященный Дню физкультурника.
Спортивное мероприятие пройдет во дворце спорта «Судостроитель». Который расположен на остановке «Институт».
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Контроль времени: 5 минут до конца партии, каждому участнику.
Попробовать свои силы может каждый желающий. Нет абсолютно никаких ограничений.
Приходи и играй!
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