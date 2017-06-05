В Керчи пройдёт праздничный турнир по шахматам

В Керчи набирают все большую популярность шахматы. С каждым турниром желающих сразиться в интеллектуальной схватке становится все больше.
Очередной блиц-турнир в Керчи пройдёт в субботу, 10 июня во дворце спорта «Судостроитель» (остановка «Институт»).
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Спортивное мероприятие будет посвящено грядущему Дню России.
Начало в 12:00.
Принять участие в турнире могут все желающие.
Напомним, дети и взрослые выясняли, кто лучше на шахматном турнире в Керчи.
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