В Керчи пройдёт праздничный турнир по шахматам

В Керчи набирают все большую популярность шахматы. С каждым турниром желающих сразиться в интеллектуальной схватке становится все больше.

Очередной блиц-турнир в Керчи пройдёт в субботу, 10 июня во дворце спорта «Судостроитель» (остановка «Институт»).

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Спортивное мероприятие будет посвящено грядущему Дню России.

Начало в 12:00.

Принять участие в турнире могут все желающие.

Напомним, дети и взрослые выясняли, кто лучше на шахматном турнире в Керчи.

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