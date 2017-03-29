В Керчи пройдёт Региональный турнир по боксу

В Керчи состоится XVII Региональный турнир по боксу. В конкурсе примут участие не только крымские спортсмены, но и боксёры с материка.

В Керчи пройдёт XVII Региональный турнир по боксу, посвященный памяти тренера-преподавателя Корецкого Г.Б. Участие примут команды Краснодарского края (Краснодар, Анапа, Темрюк) и Республики Крым (Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосия, Судак, Красноперекопск, Ленинский р-на, Симферопольского р-на).

Читайте: Открытый турнир по боксу в Керчи (видео)

На соревнованиях выступят юноши 2003 — 2004 г.р., старшие-юноши 2001 — 2002 г.р. и юниоры 1999 — 2000 г.р.

Начало мероприятия в пятницу 31.03.2017 в 13.00 в Большом зале ДС «СУДОСТРОИТЕЛЬ».

Все желающие могут прийти поддержать молодых спортсменов.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

