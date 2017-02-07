Керчь ожидает «Black tour» от группы «Résonance». Гостей ожидает концертная программа от опытный рок-исполнителей.

«Black tour» — это интровертное состояние и музыка сквозь головокружение.

Программа группы «Résonance», которую пронизывает паническая атака и невыносимая легкость бытия. Это когда слабая доля важнее сильной. Это когда хорошему человеку плохо. И это когда хорошему человеку уже хорошо оттого, что ему плохо. И когда все цвета в итоге сливаются в черный.

Группа «Résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим.

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Репертуар группы – это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты.

Данная программа концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения – именно то, что композитор изначально в неё вкладывал. И сияние гениальной рок-музыки становится ещё более открытым, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным, в том числе благодаря проработанным аранжировкам специально для группы «résonance».

Музыканты группы «Résonance» — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.

Заказ билетов и справки: +79787120794

Продажа билетов:

1. КДК «Корабел» — 12.00 – 18.00 ( +7978 85 33 035; 6-34-89)

1. Супермаркет «ФУРШЕТ» (1этаж)

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