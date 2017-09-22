В Керчи пройдёт турнир по боксу

Вскоре в Керчи стартует четырехдневный турнир по боксу. Спортивное мероприятие посвящено памяти генерал-майора Аршинцева Б.Н.

С 28 сентября по 1 октября 2017 года в Керчи состоится Республиканский турнир по боксу среди юношей памяти героя Советского Союза генерал-майора Аршинцева Б.Н. Подобное мероприятие проходит уже в 42-й раз.

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Генеральным спонсором турнира выступает почетный президент Федерации бокса Керчи Сергей Воронков.

В соревнованиях примут участие боксёры ДНР, ЛНР, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

Место проведение – зал бокса ДЮСШ-4, по адресу: г.Керчь, ул. Орджоникидзе, 86. Все желающие могут поддержать спортсменов на протяжении всех соревновательных дней.

Торжественное открытие спортивного события запланировано на 29 сентября в 16:00.

Финал пройдет 1 октября в 10:00.

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