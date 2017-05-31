В Керчи пройдёт турнир по дзюдо

Юные дзюдоисты сразятся за первенство в Керчи. В спортивном мероприятии примут участие юноши 2003-2005 и 2006-2008 годов рождения.

Межрегиональный турнир по дзюдо «Единство» среди юношей 2003-2005 и 2006-2008 годов рождения.

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Соревнования проводятся 9-10 июня 2017 года в большом зале ДЮСШ-4.

Все желающие могут посетить спортивное мероприятие по адресу: г.Керчь, ул. Орджоникидзе, 86.

Начало в 10:00

Обязательно приходите поддержать юных керченских спортсменов!

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