В Керчи пройдёт вечер современной поэзии

ДК «Корабел» приглашает керчан и гостей города на традиционные вечера современной поэзии «СТИХиЯ», который пройдут 31 марта в малом зале КДК «Корабел».
В концертной программе примут участия молодые поэты нашего города. Мероприятие продолжает традицию чтений, которые были популярны в начале ХХ века, когда молодые поэты и писатели смело выносили на суд неподготовленной публики свои произведения.
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«СТИХиЯ» — проект, рассчитанный на молодежь. Никаких рамок и ограничений – только свобода творчества.
Помимо авторов, декламирующих свои произведения, в программе примут участие известные певцы и музыканты: БОРИС ВРУБЛЕВСКИЙ, группа WHAIT NOIS и неподражаемая ИЗАБЕЛЛА ШЕНГУР. Молодыми нонконформистами заинтересовались в издательском доме «АРИАЛ». Издательство решило выпустить в пробный тираж сборник стихов молодых авторов, принимающих участие в вечере современной поэзии.
КДК «Корабел» приглашает керчан и гостей города на традиционные вечера современной поэзии «СТИХиЯ».