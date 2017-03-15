В Керчи пройдёт вечер современной поэзии

ДК «Корабел» приглашает керчан и гостей города на традиционные вечера современной поэзии «СТИХиЯ», который пройдут 31 марта в малом зале КДК «Корабел».

В концертной программе примут участия молодые поэты нашего города. Мероприятие продолжает традицию чтений, которые были популярны в начале ХХ века, когда молодые поэты и писатели смело выносили на суд неподготовленной публики свои произведения.

Читайте: Новый директор рассказала о будущем ДК «Корабел»

«СТИХиЯ» — проект, рассчитанный на молодежь. Никаких рамок и ограничений – только свобода творчества.

Помимо авторов, декламирующих свои произведения, в программе примут участие известные певцы и музыканты: БОРИС ВРУБЛЕВСКИЙ, группа WHAIT NOIS и неподражаемая ИЗАБЕЛЛА ШЕНГУР. Молодыми нонконформистами заинтересовались в издательском доме «АРИАЛ». Издательство решило выпустить в пробный тираж сборник стихов молодых авторов, принимающих участие в вечере современной поэзии.

КДК «Корабел» приглашает керчан и гостей города на традиционные вечера современной поэзии «СТИХиЯ».



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

