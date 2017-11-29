В Керчи Пролетарскую улицу перекрыл грузовик

С самого утра в Керчи перекрыта Пролетарская улица, на проезжей части стоит грузовик. Горожан о невозможности проезда не предупредили.

Как выяснили журналисты КерчьИНФО большая грузовая машина стоит на Пролетарской по решению руководства ГИБДД, ссылаясь на приезд республиканских властей в Керчь. Других подробностей – нет.

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Автомобилистам, движущимся по улице Козлова к рынку приходится разворачиваться и ехать обратно. На данный момент в этом районе сильно затруднено движение и скопилось большое количество автотранспорта.

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