В Керчи прошел автомотопробег

В Керчи состоялся автомотопробег под названием «Спасибо деду за победу!». Участники стартовали от ЖРК. Финальной точкой маршрута станет поселок Огоньки. В пробеге участвовали не только керчане, но и гости из Севастополя, Симферополя и Ялты.

Мероприятие посвящено годовщине освобождения города Керчи от немецко-фашистских захватчиков. В пробеге приняли участие более пятидесяти автомобилей и мотоциклов. Ожидалось большее количество, однако погодные условия помешали сбору всех участников акции.

Читайте: День освобождения Керчи: план мероприятий

Подобные мероприятия проводятся в Керчи с 2006 года, колонна мотоциклистов и автомобилистов проезжает по улицам города в память погибших защитников.

Автомотопробег в честь освобождения Керчи фото



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

