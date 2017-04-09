В Керчи прошел автомотопробег

В Керчи состоялся автомотопробег под названием «Спасибо деду за победу!». Участники стартовали от ЖРК. Финальной точкой маршрута станет поселок Огоньки. В пробеге участвовали не только керчане, но и гости из Севастополя, Симферополя и Ялты.
Мероприятие посвящено годовщине освобождения города Керчи от немецко-фашистских захватчиков. В пробеге приняли участие более пятидесяти автомобилей и мотоциклов. Ожидалось большее количество, однако погодные условия помешали сбору всех участников акции.
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Подобные мероприятия проводятся в Керчи с 2006 года, колонна мотоциклистов и автомобилистов проезжает по улицам города в память погибших защитников.