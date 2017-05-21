В Керчи прошел «Бег Мира»

Сегодня состоялся финал акции «Бег Мира 2017». Керчь стала последний звеном Крымской ветки проекта.

Сегодня, 21 мая, в центре Керчи состоялся забег международной акции «Бег Мира». В этом году в эстафете дружбы в Керчи приняли участие 11 человек.

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Участники забега с флагами России и Крыма пробежались по улице Карла Маркса и финишировали в сквере Славы.

Справка. «Бег Мира» — это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой является развитие и поддержание культуры мира на Земле. Россия принимает участие в эстафете с 1991 года.

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