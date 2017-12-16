В Керчи прошел концерт джаз-группы «Граффити» (ФОТО)

Вчера, 15 декабря, в Городском культурном центре им. Ю. Богатикова состоялся концерт керченской джаз-группы «Граффити».



Джаз-группа «Граффити» под упр. Александра КОНОВАЛОВА является известным в Керчи коллективом.

Вчера, в рамках творческого вечера, керченские музыканты исполнили не только популярные произведения зарубежных джазовых исполнителей, но и авторские композиции.

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В программе концерта также участвовали известные в городе вокалисты: Игорь ЕГОРОВ, Инна НАЗАРЕНКО, Макич АРКЕЛОВ.

Ведущим концерта стал Юрий КОРОТКОВ.

Концерт джаз-группы «Граффити» 15.12.2017



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