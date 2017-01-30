В Керчи состоялся фестиваль гитарной музыки «Керченский ГрифON». Два победителя получили гитары Yamaha.

В малом зале Дома культуры «Корабел» в воскресенье собрались любители гитарной музыки и рок-музыки. Двадцать конкурсантов поборолись за ценные призы и звание лучшего в своей категории.

Гитаристов судила весьма почётная судейская коллегия в лице опытного музыканта и успешного бизнесмена Панкевича Владимира, музыканта, композитора и лидера группы «Граффити» Коновалова Александра, преподавателя керченской музыкальной школы Куртмеметова Дилявера и председателя жюри — музыканта группы «Машина времени» Сергея Велицкого.

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Результаты фестиваля гитарной музыки выглядят следующим образом:

В номинации классическая гитара

3 место — Кузнецов Кирилл

2 место — Жарков Филипп

1 место — Комаристый Дмитрий

В номинации рок

3 место — Теньков Алексей

2 место — Владимиров Владимир

1 место — Зотов Евгений

Обладатели первых мест получили электрогитару и классическую гитару фирмы Yamaha в соответствии с номинацией и подарочный сертификат от магазина BeatSound на приобретение музыкальных инструментов.

Каждый из присутствующих получил массу приятных эмоций, которыми всегда щедро одаривает хорошая музыка.

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