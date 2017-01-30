В Керчи состоялся фестиваль гитарной музыки «Керченский ГрифON». Два победителя получили гитары Yamaha.
В малом зале Дома культуры «Корабел» в воскресенье собрались любители гитарной музыки и рок-музыки. Двадцать конкурсантов поборолись за ценные призы и звание лучшего в своей категории.
Гитаристов судила весьма почётная судейская коллегия в лице опытного музыканта и успешного бизнесмена Панкевича Владимира, музыканта, композитора и лидера группы «Граффити» Коновалова Александра, преподавателя керченской музыкальной школы Куртмеметова Дилявера и председателя жюри — музыканта группы «Машина времени» Сергея Велицкого.
Читайте: Афиша ДК «Корабел» на февраль 2017
Результаты фестиваля гитарной музыки выглядят следующим образом:
В номинации классическая гитара
3 место — Кузнецов Кирилл
2 место — Жарков Филипп
1 место — Комаристый Дмитрий
В номинации рок
3 место — Теньков Алексей
2 место — Владимиров Владимир
1 место — Зотов Евгений
Обладатели первых мест получили электрогитару и классическую гитару фирмы Yamaha в соответствии с номинацией и подарочный сертификат от магазина BeatSound на приобретение музыкальных инструментов.
Каждый из присутствующих получил массу приятных эмоций, которыми всегда щедро одаривает хорошая музыка.